Zakkenrollen – Singel – Nijkerk

In een drogist aan de Singel in Nijkerk stalen twee vrouwen een portemonnee uit de tas van een klant. Herken jij deze twee? Tip ons!

Omschrijving

De vrouwen lopen afzonderlijk van elkaar de winkel binnen. Ze gaan heel geslepen te werk: ze doen net alsof ze elkaar niet kennen, maar hebben al snel een vrouwelijk slachtoffer uitgekozen. Beiden veinzen interesse in het schap waarin deze dame ook iets zoekt. Op twee plekken in de winkel gaan ze heel dicht bij hun slachtoffer staan, die daardoor even geen kant op kan. Bij de tweede keer slaagt één van de zakkenrollers erin om haar portemonnee uit haar tas te vissen. Daarna verlaten ze apart van elkaar de winkel, net zoals ze gekomen waren. Pas als de bestolen klant wil afrekenen, merkt ze de diefstal op.

Vragen

Herken jij deze vrouwen? Heb jij hen in deze drogist of misschien in een andere winkel gezien? Laat het weten!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.