Bankpasfraude - Wenenpromenade - Vleuten

Omschrijving

Op dinsdag 28 februari werd de 85-jarige man gebeld door iemand die zei bij de bank te werken. De “bankmedewerker” verteld hem dat er geld van zijn rekening is gehaald in België. Om zijn bankpas te blokkeren is het nodig om zijn pincode door te geven en zijn bankpas af te geven aan een koerier. Even later komt een vrouw aan de deur bij de 85-jarige man om de pinpas op te halen. Daarnaast moet hij zijn iPad meegeven omdat deze zogenaamd virussen zou bevatten. Deze zou later op de dag teruggebracht worden, maar dat is niet gebeurd. Op dezelfde dag is er met de gestolen pinpas 3700 euro gepind bij een winkel op de Wenerpromenade in Utrecht.