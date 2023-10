Beroving – Burchtwal – Vleuten

Omschrijving

Zondagavond zaten een 14-jarige jongen en twee meiden op een bankje op de hoek Burchtwal en Vossenburcht in Vleuten te chillen, toen er drie jongens aan kwamen lopen die gingen staan in de portiek van een appartementencomplex aan de overkant van de straat. De drie jongens staarden langdurig naar de jongen en de meisjes.

Omdat ze zich daar ongemakkelijk onder voelden, vertrokken ze. Toen ze wegliepen kwamen twee van de drie jongens ze achterna, bedreigde de 14-jarige jongen met een steekwapen en dwongen hem zijn jas af te staan.

Daarna renden ze weg over de Burchtpromenade in de richting van de parkeerplaats.

Signalement

Van de drie jongens is het volgende bekend.

De jongens hebben een getinte huid en variëren in lengte. Een was naar schatting 1,60m lang, een 1,75m en een 1,80 m.

De kleinste jongen droeg een joggingpak met daarover een blauwe jas van Under Armour.

Iets gezien of heb je informatie?

Ben je getuigen geweest van dit incident of heb je de drie jongens zien rondlopen in de omgeving van winkelcentrum Vleuterweide of de Burchtwal neem dan contact met ons op.



Dat kan op de volgende manieren: