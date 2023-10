Brand -Kerkstraat - Huizen

Op maandag 9 oktober is rond half 5 ’s nachts een brand ontstaan bij een pand aan de Kerkstraat in Huizen. Heb jij informatie? Bel de politie op 0900-8844.

Omschrijving

Bij de uitslaande brand kwam veel rook vrij. Omwonende werden tijdelijk geëvacueerd. Op dit moment doen we onderzoek naar hoe de brand is ontstaan.

Heb jij meer informatie?

We kunnen jouw hulp goed gebruiken. Was jij in de nacht van zondag 8 op maandag 9 oktober in de (buurt van) de Kerkstraat en heb je iets verdachts gezien of gehoord? Of heb jij camerabeelden waarop het pand te zien is? Dan spreken we je graag!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel 0900-8844. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of neem contact op via meldmisdaadanoniem.nl.