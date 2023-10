Brandstichting - Laanstraat - Soest

Omschrijving

Die nacht rond 03.25 uur kreeg de politie meldkamer meerdere meldingen van een uitslaande brand in een pand aan de Laanstraat. Toen brandweer en agenten ter plaatse kwamen, zagen zij dat de vlammen al uit het pand sloegen. In het pand is een beautysalon gevestigd. De brand zorgde voor veel schade aan het pand. De zaak brandde geheel uit, ook de gevel raakte vermoedelijk ontzet. Uit het onderzoek dat de politie instelde blijkt dat er sprake is geweest van brandstichting. De recherche zoekt dan ook getuigen die informatie hebben over de brand.



Getuigen gezocht

De brand brak dinsdag 24 oktober rond 03:25 uur uit. Het pand is redelijk afgelegen en daarom sluit de politie ook niet uit dat de mogelijke dader of daders met een auto zijn gekomen. De politie zoekt dan ook naar getuigen die dinsdagochtend tussen 00:30 en 03:30 uur in of nabij de Laanstraat een auto hebben zien rijden. De politie hoopt daarbij dat buurtbewoners uit de wijk achter de Laanstraat misschien (deurbel)camerabeelden hebben, waarop wellicht een auto of een ander vervoersmiddel of één of meerdere personen te zien zijn. Die beelden kunt u via onderstaande link uploaden. Heeft u andere informatie? Dan kunt u die delen door te bellen met 0900-8844 of door contact op te nemen via onderstaand tipformulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan gratis met 0800-7000 of klik hier.