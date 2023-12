Winkeldiefstal - Voorheuvel - Zeist

Twee mannen lopen zaterdag 22 juli rond 13:00 uur een drogisterij in Zeist binnen. Ze stelen samen voor meer dan €3500 aan make-up producten. Wie herkent de mannen of weet meer?

De beelden van de verdachten hebben we eerder getoond op social media en in de uitzending van opsporingsprogramma Bureau Hengeveld op 25 oktober.

Omschrijving

Rond 12.45 uur komt er een man een drogisterij binnenlopen aan de Voorheuvel in Zeist. Hij pakt een mandje en loopt rechtstreeks af op de make-up artikelen. Een paar seconden later komt een tweede man de winkel binnen. Hij heeft een tas bij zich die vermoedelijk geprepareerd is.

De mannen lopen afzonderlijk van elkaar de winkel door, maar ontmoeten elkaar zo nu en dan. De man die als eerste de winkel in kwam lopen stopt diverse artikelen in zijn mandje en legt die vervolgens ergens anders in de winkel neer. De tweede man loopt dan naar de plek waar die artikelen zijn neergelegd en stopt deze dan in zijn eigen meegenomen tas. Dit herhalen de mannen enkele keren en verlaten dan rond 12.55 uur de winkel.

De eerste verdachte loopt via de kassa’s naar buiten en doet alsof hij alleen even heeft rondgekeken, terwijl de tweede verdachte met de overvolle tas de winkel verlaat. De tas is dus vermoedelijk geprepareerd, omdat de detectiepoortjes van de winkel niet zijn afgegaan. De mannen weten voor meer dan €3700 mee te nemen.

Signalement verdachten:

Verdachte 1:

Licht getinte huidskleur

Kort donker haar, Licht kalend bovenop.

Ongeschoren

Blauwe spijkerbroek

Zwarte schoenen

Zwart/donkergroen t-shirt

Groen vest/jas, met wit Nike logo op de rug.

Verdachte 2: