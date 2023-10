Inbraak woning – Magdalenastraat - Utrecht

Laat het ons weten via het tipformulier.

Een man loopt voor enkele urenlang een woning naar binnen en naar buiten aan de Magdalenastraat in Utrecht. Hij steelt de auto, de fiets en de bankpas van het slachtoffer. Hij staat goed op beeld. Wie herkent de man?

Omschrijving

Een man weet zich op zaterdag 17 juni toegang te verschaffen in een woning gelegen aan de Magdalenastraat in Utrecht. De man weet enkele uren ongezien naar binnen en buiten te lopen van de woning, terwijl de 75-jarige bewoonster ligt te slapen. De man neemt een fiets weg uit de garage, waarna hij richting een tankstation fietst. Daar pint hij met de gestolen pas van het slachtoffer. Vermoedelijk heeft hij die pas gevonden in het huis. Helaas blijft het hier niet bij.

De man doorzoekt grondig het huis en vindt dan een autosleutel. De brutale dief inspecteert nog eerst even de auto, waarna hij vervolgens in de auto wegrijdt. Na onderzoek werd de auto later teruggevonden op een parkeerplaats.