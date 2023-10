Twee jongens overvallen op klaarlichte dag een bedrijf aan de Noordeinde in Almere

Omschrijving

Op dit moment is er nog veel onduidelijk. De recherche is een onderzoek gestart en is bezig om zoveel mogelijk getuigen te horen en camerabeelden op te vragen. De recherche weet dat er twee jongens met vuurwapens geld eisten. De overvallers waren binnen enkelen minuten weer buiten, waardoor een duidelijk signalement er op dit moment niet is. Vermoedelijk hadden de daders een (licht)getinte huidskleur, droegen zij donkere kleding en hadden zij een capuchon over hun hoofd.

Kleding en vuurwapens teruggevonden

Tijdens de zoektocht naar de verdachten werd door de ingezette speurhond kleding en vuurwapens teruggevonden in het bosschage vlakbij de Parijsbrug. Deze bewijsstukken worden onderzocht door het team Forensische Opsporing.

Deel uw informatie met ons

Woont u in de buurt van Noordeinde? Heeft u misschien camerabeelden of heeft u misschien iets verdachts gezien? Dan komt de recherche graag met u in contact. Dit kan door te bellen met 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Weet jij meer, maar meld je dit liever helemaal anoniem? Klik dan hier of bel 0800-7000. Iedere tip helpt, ook uw tip.