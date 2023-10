Bankhelpdeskfraude – Zijlweg – Haarlem

Laatste update: 10-10-2023 | 13:37 Zaaknummer: 2023196971 Datum delict: 30-08-2023 Plaats delict: Haarlem

Op woensdag 30 augustus jl. is een 65-jarige vrouw uit Haarlem het slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. Een zogenaamde bankmedewerker jaagt haar telefonisch de stuipen op het lijf met een verhaal over zogenaamde ID-fraude. Zij wint haar vertrouwen en ontfutselt haar pincode. 2,5 uur later staat een vrouw met de bankpas van het slachtoffer een groot geldbedrag te pinnen op de Ceintuurbaan in Amsterdam. Herkent u haar? Bel direct 0800-6070.