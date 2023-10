Explosie bij woning – Schagenstraat - Den Helder

Omschrijving

Omstreeks 04.00 uur kreeg de politie de melding binnen. Ten tijde van de ontploffing waren de bewoners aanwezig. Uit het eerste onderzoek blijkt dat vermoedelijk zwaar vuurwerk door de brievenbus van de woning is gegooid. Hierdoor ontstond rookontwikkeling. De explosie heeft voor behoorlijke schade aan de voorzijde van de woning gezorgd.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De politie doet onderzoek naar de explosie en zoekt getuigen en camerabeelden. Heeft u iets gezien van de explosie omstreeks 04.00 uur of heeft u iets verdachts gezien in en rond de Schagenstraat? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Laat het de politie direct weten door de Opsporingstiplijn te bellen via 0800-6070. Liever anoniem tippen? Dat kan door 0800-7000 te bellen. Of vul onderstaand tipformulier in. Camerabeelden kunnen via onderstaand tipformulier geüpload worden. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2023232816