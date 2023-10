Zware mishandeling - Loevesteinlaan - Den Haag

Omschrijving

Het slachtoffer was ingestapt bij de halte Wouwermanstraat. De tram rijdt richting Vrederust. het slachtoffer was naar de Haagse markt geweest om boodschappen te doen. In deze tram stapten eerder bij de halte Bierkade twee jonge mannen in. Bij de halte Wouwermanstraat stapte het slachtoffer de tram in en kwam tegenover de twee jonge mannen te zitten. De drie raakten met elkaar in gesprek aan de gebaren is te zien dat gesprek hoog op loopt. Vlak voor de halte van de Loevesteinlaan geven de twee mannen het slachtoffer een harde duw en harde vuistslagen in het gezicht. Bij de halte rennen de mannen weg in de richting van de kruising Melis Stokelaan. Het slachtoffer heeft aan de mishandeling een gebroken kaak en een gebroken oogkas opgelopen. Hij is inmiddels één keer geopereerd maar vanwege complicaties moet hij nog een operatie ondergaan. Hij houdt hier helaas blijvend letsel aan over. In de uitzending worden er camerabeelden getoond. Het onderzoeksteam is ook nog op zoek naar een man die de mishandeling probeerde te sussen. Het gaat om een man gekleed in een blauwe jas. Ook andere getuigen zijn nog welkom.