Steekincident - Zuidhoek - Rotterdam

Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan ernstige verwondingen en het gaat naar omstandigheden redelijk met hem. Een paar uur na een steekincident wist de Rotterdamse politie drie verdachten aan te houden. De verdachten zijn een 32-jarige Rotterdammer en twee mannen (35 en 34) zonder vaste woon- of verblijfplaats. Twee van hen zitten nog vast. Welke rol ieder had bij het steekincident wordt nog onderzocht. Denkt u daarover iets te weten, neem alstublieft contact op met de politie; dat mag anoniem. Iets gezien? Mocht u getuige zijn geweest van dit incident, neem dan contact op met de politie via onderstaande mogelijkheden.

Vragen

Een andere vraag die de politie nog heeft, is waar het incident zich precies heeft afgespeeld. Het slachtoffer werd bloedend op straat aangetroffen, maar het is ook mogelijk dat hij is gestoken in een van de woningen aan de Zuidhoek. Heeft u iets gezien of gehoord van (de aanleiding voor) het steekincident, geef het door. Heeft u bijvoorbeeld iets opvallends gehoord die avond of weet u iets over een conflict dat kan hebben gespeeld? Meld dat dan alstublieft. Dat kan via onderstaand tipformulier, via de Opsporingstiplijn (0800-6070) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).