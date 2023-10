Woningoverval – Beukelaar - Melissant

Omschrijving

Het gezin ligt te slapen als ze om 3.15 uur wakker worden door glasgerinkel, 3 mannen dringen de woning binnen, een vierde dader blijft bij de auto wachten. Eén van de daders dreigt met een vuurwapen en slaat de vader op het hoofd. Als de moeder tussen haar man en de overvallers springt, wordt ook zij geslagen. Een vreselijk iets waar de kinderen getuigen van zijn. De overvallers gaan er met waardevolle spullen waaronder enkele dure horloges vandoor. Achteraf blijkt dat de vrouw een gebroken rib heeft opgelopen.



Gealarmeerde agenten zagen de auto van de verdachten rijden en zijn hier achteraan gegaan. Ze hebben achter de vluchtende daders gereden op de N57 richting Hellevoetsluis, daar reden de verdachten Hellevoetsluis in en zijn de agenten het spoort helaas kwijt geraakt.



Er zijn beelden van de daders en de vluchtauto maar helaas zijn deze beelden niet al te best. We tonen ze u toch in de hoop dat er een kijker thuis is die toch iets herkent in deze beelden. We hebben van het slachtoffer ook foto’s gekregen van een aantal van de gestolen horloges. De vraag aan de kijker is; heeft u deze horloges na 4 april ergens gezien? Misschien op een verkoopwebsite? Of misschien bent u opkoper of juwelier en heeft u ze te koop aangeboden gekregen. Alle informatie is welkom om de daders van deze vreselijke woningoverval te vinden.