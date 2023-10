Dodelijke steekpartij - Hazeldonk - Breda

Omschrijving

Een collega-trucker ontdekte rond 19.20 uur op parkeerplaats Hazeldonk dat er een man wankelend rondliep. Die stortte neer, en bleek te zijn gestoken. Hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer doen. Het is een 25-jarige chauffeur uit Wit-Rusland. Hij droeg die avond een blauw t-shirt en een korte grijze broek . Als u hem zag of sprak of merkte dat er ruzie was rond het slachtoffer, laat dan alstublieft nog van u horen.

Die bewuste parkeerplaats Hazeldonk kennen heel veel mensen. Als je vanuit Nederland via de A16 naar Belgiƫ rijdt. Het slachtoffer lag op het parkeerterrein Hazeldonk-Oost, daar kom je langs als je vanuit Belgiƫ Nederland inrijdt. Mede door de herfstvakantie-periode was het daar heel druk. Mocht u mensen kennen die daar misschien zijn gestopt, en die deze oproep missen: sein ze in.