Explosie - Nederlandlaan - Heerlen

Omschrijving

De politie doet onderzoek naar deze explosie en is op zoek naar mensen die mogelijk iets hebben gezien in de omgeving van de Nederlandlaan. Weet u meer over dit incident? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem tippen kan via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams of deurbelcamera’s. U kunt ze uploaden via dit formulier.