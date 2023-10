Overval - Annastraat - Geleen

Omschrijving

Rond de klok van 22:15 uur ontving de meldkamer van de politie een melding over een overal op een bedrijfspand aan de Annastraat in Geleen. Twee personen hebben daar gedreigd met een wapen. Het is nog onbekend of bij de overval iets is buitgemaakt. Er is niemand gewond geraakt. De twee verdachten waren beiden gekleed in het zwart en na de overval in de richting van het Martin Luther Kingplein gevlucht.