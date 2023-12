Overval - Tweebosstraat - Rotterdam Zuid

Op de Tweebosstraat in Rotterdam is op 6 september een pizzabezorger overvallen door drie daders. Was u getuige of weet u meer? Bel de politie.

Omschrijving

Het slachtoffer bezorgde die woensdag zijn laatste pizza van de avond rond 22.10 en 22.30 uur op de Riebeeckstraat en had net aangebeld toen een onbekende jongen hem van achter aansprak. Hij zei dat hij de bestelling had geplaatst en verwees voor de betaling door naar twee vrienden die op de Tweebosstraat op een bakje zaten. Deze twee jongens bedreigden de bezorger met een mes en namen zijn pizza’s af. De tas mocht hij wel houden. De bezorger fietste daarna terug naar zijn werk, hij was behoorlijk van slag.



Signalementen



Jongeman die het slachtoffer aansprak, zag er als volgt uit:

- lichte huidskleur,

- slank postuur,

- 1,83 meter lang,

- ongeveer 17 jaar,

- blond haar,

- trainingspak.



De jongemannen in de Tweebosstraat hadden de volgende kenmerken:

- Donker gekleed,

- Bivakmutsen,

- 1 langer dan de ander,

- machete / keukenmes.



Deel uw informatie

Was u getuige van de overval of heeft u beelden of andere informatie? Laat het de politie weten op 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.