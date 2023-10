Poging doodslag - Nieuwstraat - Venlo

Op zondagochtend 22 oktober wordt een man in de buurt van de Nieuwstraat in Venlo uit het niets in zijn gezicht getrapt. Het slachtoffer valt bewusteloos op de grond. Wij zoeken de verdachte. Herkent u hem?

Omschrijving

Op zondag 22 oktober 2023, rond de klok van 07:22 uur, loopt het slachtoffer over de Nieuwstraat in Venlo. Op enig moment valt de 59-jarige man uit Venlo en gaat hij op de weg zitten. Uit tegengestelde richting komt er een andere man in aanlopen. Dat is onze verdachte.

Aandacht voor het slachtoffer

Hij loopt in eerste instantie langs het slachtoffer, maar heeft duidelijk aandacht voor het slachtoffer. De verdachte blijft naar hem kijken. Na 20 meter draait hij zich om en loopt hij terug richting het slachtoffer. Het slachtoffer zit op dat moment nog op de grond en wordt aangesproken door de verdachte. Hij maakt hierbij een beweging met zijn handen, waarbij het lijkt of hij het slachtoffer om iets vraagt.

Bewusteloos na trap in het gezicht

Uit het niets maakt de verdachte een trappende beweging richting het gezicht van het slachtoffer. Hij wordt in zijn gezicht geraakt en valt op de grond. Daar blijft hij vijf minuten bewusteloos liggen. Na behandeling in het ziekenhuis is geconstateerd dat hij zijn oogkassen, jukbeenderen, neus en bovenkaak gebroken heeft. Ook zijn enkele tanden van het slachtoffer afgebroken.

Wij zoeken de verdachte. Het signalement is als volgt:

Man

+- 25 – 30 jaar oud

donker haar

Grijze joggingsbroek

zwart vest / trui met blauwe capuchon

Witte schoenen

Meer informatie

Heeft u camerabeelden, meer informatie of herkent u de verdachte? Deel deze informatie met ons. Dat kan via 0900 - 8844 of anoniem via 0800 - 7000. Of tip ons via het onderstaande formulier.