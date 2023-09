Brandstichting vrachtwagen – Pakopseweg – Didam

Aan de Pakopseweg in Didam zette een man een vrachtwagen in brand. Hierdoor brandde ook een grote schuur helemaal uit. Weet jij wie dit deed? We komen graag met jou in contact!

Omschrijving

Het is bijna middernacht als een man over het terrein loopt; recht op de geparkeerde vrachtwagen af. Hij giet een vloeistof over de vrachtwagen en steekt deze aan. Een knal volgt. De vrachtwagen vliegt in brand. Snel gaat de man er vandoor. De eigenaar rent geschrokken naar buiten en probeert te redden wat er te redden valt. Helaas kan hij niet voorkomen dat de brand overslaat op de schuur, die volledig uitbrandt. Niet alleen hij raakt hierdoor gedupeerd, maar ook tientallen klanten die in de schuur een opslagruimte huren.

Bij de doorgaande weg wordt de volgende dag een damesfiets gevonden. Mogelijk is die achtergelaten door de dader. Het gaat om een zilverkleurige/donkerblauwe fiets met handremmen. Aan de bagagedrager hangen vale bruine fietstassen van het merk ‘Arafura’ met rood/zwarte gespen.

Vragen

Weet jij wie deze brand heeft gesticht?

Heb jij iets opgevangen over deze brand en kun je ons wellicht meer vertellen?

Herken je de damesfiets?

We horen graag van jou!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.