Brandstichting woning - Plataanhof - Vaassen

Aan de Plataanhof in Vaassen werd brand gesticht bij een woning terwijl de bewoners thuis waren. Dit gebeurde in de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 mei. Herken jij de daders of denk je te weten wie het zijn? Laat het ons weten!

Omschrijving

Rond 03.00 uur kreeg één van de bewoners op zijn telefoon een melding van de deurbelcamera. Hij zag via de camera twee personen – vermoedelijk mannen – voor het huis staan. Ze waren in het zwart gekleed. Eén van hen droeg een bivakmuts. Deze man liep richting de voordeur en haalde een baksteen en een petfles onder zijn jas vandaan. Even later gooide hij de steen door de ruit van de voordeur. Vervolgens ontstond er een brand, waarbij onder meer een gordijn vlam vatte. De mannen renden weg richting het voetbalveld.

Toen de bewoner beneden kwam en het vuur zag, sloeg de schrik hem om het hart. Hij was zo alert om direct een brandblusser op te halen en slaagde erin om de vlammen te doven. Zo wist hij gelukkig erger te voorkomen, maar voor hem en zijn familie was de brand een zeer angstige ervaring.

Signalement

De man die de steen en het brandende voorwerp gooide, droeg een zwarte bivakmuts, zwarte pet, zwarte lange jas met daaronder een zwart trainingspak. Ook droeg hij zwarte sneakers. Hij heeft een lichte huidskleur.

De andere man droeg geen bivakmuts. Ook hij heeft een lichte huidskleur. Hij droeg een zwart trainingspak en zwarte sneakers.

Vragen

Weet jij wie deze mannen zijn?

Heb je een vermoeden wie dit zouden kunnen zijn?

Heb jij de mannen die nacht gezien in de omgeving van de Plataanhof of het voetbalveld?

Heb jij informatie over deze brandstichting bijvoorbeeld uit gesprekken hierover in jouw omgeving?

Laat het ons weten!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.