Diefstal motor – Velperweg – Arnhem

Laatste update: 14-09-2023 | 17:05 Zaaknummer: 2023272088 Datum delict: 16-06-2023 Plaats delict: Arnhem

Uit een parkeergarage aan de Velperweg in Arnhem verdween een motor. We zoeken een man die een dag later is gesignaleerd met het motorrijtuig. Herken jij hem? Tip ons!