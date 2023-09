Gewapende woningoverval – Boomgaard – Kampen

De politie is dringend op zoek naar getuigen van een woningoverval aan de Boomgaard in Kampen. Woensdagochtend 13 september kwam er rond 05:20 uur melding binnen van het incident. Twee bewoners raakten gewond en één van hen moest mee naar het ziekenhuis. Later op de ochtend is een deel van de buit teruggevonden aan de Jac. P. Thijsselaan in de Zwolse wijk Stadshagen.

Omschrijving

Twee bewoners werden tijdens de overval mishandeld en bedreigd. Vermoedelijk waren er vuurwapens in het spel. In totaal zouden er vier mannen betrokken zijn geweest bij de overval. Volgens de slachtoffers gaat het om mannen met een (donker)getinte huidskleur van tussen de 20 en 25 jaar oud. De mannen waren in het donker gekleed en droegen capuchons en gezichtsbedekking.

Tips en beelden uit Kampen en Zwolle

Mensen die iets opvallends hebben gehoord, gezien of mogelijk beschikken over beeldmateriaal, vragen we om zich te melden. Dat kan via 0900-8844, onderstaand tipformulier of volledig anoniem bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Dat geldt niet alleen voor bewoners van Kampen, maar dus ook voor bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen, waar een deel van de buit is gevonden. Aan hen vragen we heel specifiek om eventueel beeldmateriaal van de woensdagochtend uit te kijken. Meld het als daar iets opvallends op te zien is, hoe klein het misschien ook lijkt. Dat geldt ook wanneer er mensen zijn die iets opvallends hebben gehoord of gezien.

Overvallen hebben gigantische impact op slachtoffers. Vanzelfsprekend kunnen zij gebruik maken van Slachtofferhulp. Er is de politie aan gelegen om de zaak op te lossen.