Inbraak - Enschedestraat - Hengelo

Omschrijving

De opticien is gevestigd aan de Enschedestraat. Camerabeelden laten zien hoe ’s nachts een man aan komt lopen vanuit de richting van de Drienerstraat. Hij liep een paar keer heen en weer voor de etalage, haalde een moker tevoorschijn en ramde de glazen deur in. De moker gooide hij in de winkel van zich af, waarna hij een kleed op de grond gooide. Vervolgens trok hij acht rekken met zonnebrillen van de muur en gooide die op het kleed. Snel vouwde hij het kleed op en vertrok met de buit in zijn armen.

Vragen

Denk jij te weten wie deze man is? De beelden zijn niet heel duidelijk, maar herken jij deze man misschien aan zijn manier van bewegen in combinatie met zijn kleding en de tas die hij mee heeft? Dan komen wij heel graag met jou in contact!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.