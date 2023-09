Inbraak telefoonwinkel – Brinkgreverweg – Deventer

In Deventer braken deze twee mannen in bij een telefoonwinkel aan de Brinkgeverweg. Dat deden ze door een gat in de muur te maken en daar doorheen te klimmen. Wie weet wie deze mannen zijn?

Omschrijving

Op de camerabeelden van de winkel zien we een man uit een gat in de muur klimmen. Even later zien we een tweede man uit hetzelfde gat klimmen. Deze inbreker heeft wat meer moeite om binnen te komen, maar uiteindelijk weet ook hij zich erdoorheen te wurmen. In de winkel gaan de mannen op zoek naar waardevolle spullen. De winkel heeft telefoononderdelen maar is ook een postpakket-punt. Eén van de mannen maakt de pakketjes stuk voor stuk open. De andere man pakt wat telefoonschermen. Na een enorme ravage te hebben aangericht in de winkel gaan de mannen er weer vandoor. Ze verlaten de winkel zoals ze ook zijn binnen gekomen: door hetzelfde gat in de muur. De buit? Nieuwe witte Fila sneakers en telefoonschermen.

Vragen

Wie weet wie deze twee mannen zijn?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.