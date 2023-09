Inbraak zwembadgebouw - Meppelerweg - Balkbrug

In Balkbrug maakten twee personen bij een inbraak in een zwembadgebouw minstens drieduizend euro buit. Herken jij (één van) hen? Tip ons!

Omschrijving

De twee, vermoedelijk mannen, kwamen rond 3 uur ’s nachts het gebouw binnen. Ze doorzochten het hele gebouw en braken meerdere deuren open om bepaalde ruimtes binnen te komen. In één van de ruimtes stond een kluis, die ze ook openbraken. Het geld in die kluis, ruim 3.000 euro, namen ze mee.

Vragen

De mannen droegen iets voor hun gezicht om niet herkend te worden, maar misschien herken je (één van) hen toch aan bijvoorbeeld houding, postuur of manier van lopen? Jouw tip kan helpen deze zaak op te lossen!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.