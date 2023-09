Schietincident – Van Karnebeekstraat – Zwolle

In verband met een het schietincident in de Van Karnebeekstraat van zaterdag 16 september zijn we op zoek naar getuigen. Rond 22.10 uur raakte een 37-jarige man ernstig gewond nadat hij beschoten werd. Er waren op dat moment veel mensen buiten die mogelijk belangrijke informatie hebben. Heb je ons nog niet gesproken, neem dan contact op – eventueel anoniem.

Omschrijving

Het schietincident vond rond 22.10 uur plaats naast coffeeshop Sky High, bij de ingang van het daarachter gelegen parkeerterrein. De schutter rende vervolgens weg door de Van Karnebeekstraat en de Enkstraat. Zondag 17 september hebben we een 39-jarige man uit Dalfsen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Ondanks de aanhouding is het onderzoek nog niet afgerond. We merken dat veel mensen informatie hebben, maar dat deze informatie ons niet altijd bereikt. We nemen deze zaak hoog op: er is geschoten op de openbare weg waar veel mensen aanwezig waren en waarbij een man ernstig gewond is geraakt. Daarom doen we een dringend beroep op iedereen die zaterdagavond 16 september tussen 22.00 en 22.15 in de coffeeshop Sky High, de Van Karnebeekstraat of de Enkstraat was, om contact met ons op te nemen. Ook als je het gevoel hebt geen relevante informatie te kunnen delen, dan willen we je graag spreken. Alles wat je gezien en/of gehoord hebt, kan van belang zijn voor het onderzoek.

Informatie doorgeven

Als jij die avond op in de coffeeshop, de Van Karnebeekstraat of de Enkstraat was, dan vragen we je je bij ons te melden. Dat kan via 0900-8844. Als je iets gezien hebt en die informatie wilt doorgeven, dan kan dat ook via het tipformulier op deze pagina.

Anoniem melden

Uiteraard kan je je informatie ook anoniem doorgeven. Neem daarvoor contact op met Meld Misdaad Anoniem. Dat kan gratis via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen aan het onderzoeksteam doorgegeven als het op geen manier herleidbaar is naar jou.