Winkeldiefstal – Diezerstraat – Zwolle

Aan de Diezerstraat in Zwolle werden er bij een drogisterij producten ter waarde van zo’n 600 euro gestolen. De vrouw op de foto’s is daarvoor verantwoordelijk. Wie weet wie dit is?

Omschrijving

De vrouw wachtte een rustig moment in de winkel af, keek goed om zich heen of niemand het zag en pakte toen verschillende producten en stopte die in haar tas. Daarna verliet ze op haar gemak de winkel zonder te betalen.

Weet jij wie dit is of waar ze nu is? Geef het alsjeblieft door!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.