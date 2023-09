Zedenincident - Park Zuidbroek - Apeldoorn

In het Park Zuidbroek in Apeldoorn heeft op woensdag 6 september rond 16.00 uur een zedenincident plaatsgevonden. Wij doen onderzoek naar dit incident en zijn op zoek naar getuigen. Specifiek zijn we op zoek naar een vrouw en kind met zwart/donker haar, beiden met een fiets. Daarnaast zijn we op zoek naar twee vrouwen, één met licht haar, de ander met bruin haar. Ben jij woensdag 6 september in het park of in de omgeving van het park geweest en heb je iets opvallends gezien of gehoord of beschik jij over camerabeelden? Dan spreken we jou graag.

Omschrijving

Ten tijde van het incident is er een burgernetbericht verzonden waarin stond dat we een man met tatoeages zochten die fietste op een fatbike. Uit onderzoek is gebleken dat deze informatie niet meer relevant is. We zijn nu op zoek naar een persoon met het volgende signalement

Man

Stevig postuur / dik

Lichte huidskleur

Nederlands sprekend

Zwarte kleding

Getuigen

Uit onderzoek blijkt verder dat drie vrouwen en een kind die woensdag 6 september tussen 14:30 uur en 15:30 uur in het park waren. Zij kunnen mogelijk belangrijke getuigen voor ons zijn. Het gaat om:

Een vrouw en kind met zwart/donker haar, beiden met een fiets

Twee vrouwen, één met licht haar, de ander met bruin haar

Ben jij dit geweest? Dan spreken we je graag.

Vragen

Was jij woensdag 6 september tussen 12.00 en 17.00 uur in het park en heb jij iets opvallends gezien of gehoord?

Was jij woensdag 6 september aan het vissen in het Zuidbroek Park (en heb je iets verdachts gezien of gehoord)?

Ken jij mensen die wel eens vissen in dit park?

Ben je getuige geweest van het incident?

Was je die woensdag in het park tussen 12.00 uur en 17.00 uur en heb je foto’s of filmpjes gemaakt?

Woon jij daar in de buurt en beschik je over camerabeelden?

Dan horen wij dat graag!

Geef je informatie door, hoe klein het ook lijkt. Jouw informatie kan voor ons net het ontbrekende puzzelstukje zijn. Heb je informatie over de man die we zoeken? Ook als je een vermoeden hebt, geef het dan door. Een tip wordt altijd eerst goed uitgezocht, voordat er iemand wordt aangehouden.

Onderzoek

De politie startte direct een groot onderzoek naar dit zedenincident. Daarbij werd een burgernetmelding gestuurd en ook een helikopter ingezet. De afgelopen dagen is er buurtonderzoek gedaan en is er bekeken of er camerabeelden zijn. Wij snappen dat dit bericht mogelijk vragen oproept. Op dit moment loopt het onderzoek nog volop. In dit stadium van het onderzoek kunnen wij geen nadere informatie verstrekken.

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.