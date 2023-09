Bankpasfraude - Hunzestraat – Emmeloord

Een 87-jarige vrouw uit Emmeloord is twee keer in korte tijd het slachtoffer van bankhelpdeskfraude. In totaal wordt er 1000 euro gepind met de gestolen pinpas. De pinner staat op beeld. Herken jij deze oplichters?

Omschrijving

Op woensdagmiddag 10 mei werd de vrouw gebeld op haar huistelefoon door een zogenaamde bankmedewerker. Ze moest haar bankpas afgeven en er zouden foto’s moeten worden gemaakt van haar waardevolle sieraden. Wanneer er iemand aan de deur komt om de bankpas en sieraden op te halen, geeft ze deze mee. Hierna blijkt dat er 900 euro is gepind met haar bankpas bij een Geldmaat op de Schutterstraat in Almere.

Precies twee maanden later wordt dezelfde vrouw weer opgelicht. Op donderdagmiddag 13 juli wordt ze gebeld op haar huistelefoon. Ze krijgt weer verschillende “bankmedewerkers” aan de telefoon. Ze vertellen haar dat ze het vervelend vinden dat ze is opgelicht en haar graag willen helpen. Ze sturen iemand langs om haar waardevolle spullen veilig te stellen. Gelukkig heeft haar zoon de spullen uit het huis verwijderd en kan ze de man die langs komt alleen maar haar bankpas meegeven. Hierna blijkt dat er 100 euro is gepind met haar bankpas bij de Geldmaat op de Scandinavialaan in Emmeloord.

Signalement verdachte:

- Lichte huidskleur;

- Licht gekleurd jack;

- Wijde broek;

- Sprak goed Nederlands.