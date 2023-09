Bankpasfraude - Vincent van Goghlaan - IJsselstein

Omschrijving

Op vrijdag 12 mei tussen 22:00u en 22:30u wordt de 78-jarige huiseigenaar in IJsselstein gebeld op zijn mobiele telefoon. Meteen wordt de man verteld dat hij gevaar loopt, omdat er is gefraudeerd. De man laat zich niet gek maken en geeft dan aan dat het een gek tijdstip is om te bellen. Helaas weet de oplichter de man dusdanig angstig te maken dat het slachtoffer het wel vertrouwt.

De neppe bankmedewerker vertelt namelijk tegen het slachtoffer dat hij hem doorverbindt met de politie, omdat de man in levensgevaar zou zijn. Op dat moment hoort het slachtoffer dat hij wordt doorverbonden met een ander persoon. Die persoon vertelt de man dat er een auto aan de kant is gezet door de politie. Tijdens dit gesprek checkt het slachtoffer de naam van deze persoon en ziet dan dat hij daadwerkelijk bij de politie werkt. De toch achteraf neppe agent gaat door met zijn verhaal en vertelt dat zij tijdens de doorzoeking van de auto, een vuurwapen hebben aantroffen. Ook lag er een briefje in met daarop het woonadres van het slachtoffer. Om het nog dreigender te maken wordt het slachtoffer ook verteld dat er één persoon is ontkomen en dat de man het beste naar een hotel kan gaan.

Hierna wordt het slachtoffer weer doorverbonden met de oplichter. De man weet meerdere exacte geldbedragen van de rekening te benoemen, waarop het voor het slachtoffer allemaal nóg echter lijkt. De neppe medewerker vertelt de man dat hij de app Anydesk moet installeren zodat er gekeken kan worden wat er nou precies fout is gegaan. Met behulp van de aanwijzingen installeert het slachtoffer de app.

Daarna wordt het slachtoffer verteld dat al zijn rekeningen worden geblokkeerd. Omdat de man wel nog boodschappen moet kunnen doen, moet hij daarvoor een speciale rekening openen. Het slachtoffer doet dit dan ook op de aanwijzingen van de neppe bankmedewerker. Vervolgens moet het slachtoffer op aandringen van de oplichter meerdere geldbedragen overmaken van de ene bank naar de “speciale” bankrekeningen. Dan vertelt de oplichter dat alle passen worden geblokkeerd en dat er iemand aan de deur komt om alles op te halen.

Als het rond 00:30u is, staat er een dame voor de deur die een verificatiecode vertelt. Deze code kwam overeen met de code die het slachtoffer eerder telefonisch door kreeg. Zo wist de man wederom dat het niet om oplichting ging en besluit de vrouw binnen te laten. De vrouw knipte tijdens het toezien van het slachtoffer de pinpassen door. Achteraf alleen de passen en dus niet de chip. Na het doorknippen vertelde de vrouw dat ze direct de passen ging afleveren bij het politiebureau.

Nog steeds wordt het slachtoffer letterlijk en figuurlijk aan het lijntje gehouden. Hij hoort de man aan de andere kant van de telefoon zeggen dat hij enkele bedragen moet overmaken naar die special rekening. In de tussentijd wordt de man ook zo nu en dan doorgeschakeld met de neppe agent, die het slachtoffer continu vertelt dat hij in levensgevaar is.

Rond 04:00u wordt het slachtoffer nog een keer gebeld. Hem wordt meteen weer verteld dat hij echt in groot levensgevaar is en dat hij op kosten van de bank 3 weken naar een hotel kan. Alles wordt betaald, maar hij was niet meer veilig in zijn eigen huis en ook de spullen niet meer. Deze spullen zouden als pressiemiddel kunnen worden gebruikt door criminelen. Dit waren diezelfde criminelen die zijn woonadres hadden. De man schrikt uiteraard wederom hiervan en verteld aan de telefoon dat hij inderdaad nog enkele sieraden en wat contanten thuis heeft liggen. De man stopt dit allemaal: twee trouwringen, gouden kettingen, broches, armbanden, oorbellen, nog andere trouwringen en €700 euro aan contanten, in een tas. Nog geen kwartier later staat dezelfde dame, als een paar uur daarvoor, voor de deur en neemt vervolgens de tas aan van het slachtoffer.

De man besluit toch de politie te bellen en het verhaal te vertellen. Dan blijkt de man zich bewust te worden van wat hem allemaal is overkomen. De man is zijn dierbare sieraden kwijt en is voor bijna €5000 euro opgelicht. Het slachtoffer is erg ontdaan en kan zich ook niet indenken wie zo iemands vertrouwen kan misbruiken. Hij hoopt echt dat de dader wordt herkend.

Signalement verdachte:

- Vrouw;

- Lichte huidskleur;

- Slank postuur;

- Ongeveer 1.65 meter lang;

- Blond haar, mogelijk tot de schouders;

- Scheiding boven op het hoofd, straks langs hoofd gedragen.