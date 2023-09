Bedreiging – Kanaalweg – Utrecht

Woensdagavond 20 september rond 18:30 uur is een 33-jaige man aan het hardlopen. Als hij wil ingrijpen omdat een omstander wordt lastiger gevallen, wordt hij met de dood bedreigd door 3 jongens. Wie heeft er meer informatie of (camera)beelden?

Omschrijving

Het 33-jarige slachtoffer was aan het hardlopen op de Kanaalweg in Utrecht. Rond 18:30 uur is het slachtoffer op het kruispunt met een loopbruggetje op de Kanaalweg. Daar ziet hij dat een meisje vermoedelijk wordt lastiggevallen. De man zegt er wat van en één van de jongens besluit de man te bespugen. De man vindt dit niet normaal en zegt hier iets van, maar dan komen de drie jongens op hem af.

Bedreiging

De jongens lopen op de man af en zeggen dat ze hem gaan doodsteken. De man voelt zich heel erg bedreigd en besluit weg te lopen. De jongens vertrekken en de man denkt dat het voorbij is. Maar helaas is dat niet waar.

Nelson Mandela brug

Het slachtoffer is verder gelopen en loopt onder de Nelson Mandela brug door, als hij weer de drie jongens ziet. Alle drie fietsen ze hard om de man in te halen en hem in te sluiten. De man weet te ontkomen, rent terug richting het loopbruggetje, maar wordt voor een tweede keer ingesloten. Dit keer kan de man niet weg. De verdachten staan heel dichtbij en één heeft zijn handen in zijn zak als hij de man bedreigt met de dood. Het slachtoffer denkt dat ze een mes bij zich hebben en dat ze hem daadwerkelijk gaan neersteken.

Water is de vluchtroute

De man besluit dan om het kanaal in te springen. Hij blijft maar zwemmen en probeert in het midden te blijven, maar hij ziet dat de jongens hem niet met rust laten. De man ziet gelukkig de politie aankomen en de jongens vertrekken. De man ziet nog dat één van de verdachten wegfietst richting Wilhelminawerf. De andere twee zouden richting de Grebbeberglaan zijn gefietst.

Help mee

Wij willen graag weten wie deze drie jongens zijn. Heeft u meer informatie, bent u getuigen geweest of heeft u misschien beelden? Deel die dan met ons. Dit kan via 0900-8844 en vermeld het onderstaande registratienummer. U kunt ook het tipformulier gebruiken. Anoniem kan ook via 0800-7000 of online anoniem via meldmisdaadanoniem. Ben jij een van de jongens die wij zoeken? Neem dan ook contact met ons op.

*Registratienummer: 2023288056