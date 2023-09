Bedreiging – Oude Torenstraat – Hilversum

Omschrijving

De 70-jarige man wordt door de auto achter hem aangereden. De man stapt van zijn fiets, maar de bestuurder stopt niet. Al rijdend en schreeuwend bedreigt de bestuurder het slachtoffer. De fietser laat het gaan en vertrekt gezien de agressieve houding en het taalgebruik van de autobestuurder.

Dan gaat het mis

Het slachtoffer fietst op het fietspad verder de Vaartweg op. Plotseling wordt de man afgesneden door een auto. De man ziet dit te laat en valt hard op de grond. Het slachtoffer voelt zich angstig en ziet terwijl hij op de grond ligt de bestuurder op hem afkomen. De man probeert met al zijn kracht op te staan waarna hij oog-in-oog komt te staan met de bestuurder.

De bestuurder schreeuwt tegen het slachtoffer dat hij aan zijn auto heeft gezeten. De man bedreigt het slachtoffer ernstig dat hij hem iets gaat aandoen. Het slachtoffer probeert de man te kalmeren en duidelijk te maken dat hij niet zijn auto heeft beschadigd. Deze agressieve verdachte reed weg in de richting van de rotonde met de benzinepomp op de Vaartweg.

Heeft u meer informatie?

De 70-jarige man heeft moeite met het verwerken van de situatie. De recherche heeft onderzoek gedaan, maar heeft helaas weinig informatie. De politie roept op om beelden te delen die mogelijk het onderzoek kunnen helpen. Woont u in de buurt, heeft u camerabeelden of weet u meer? Meld dit dan! Hoe klein de tip dan mogelijk is: misschien is het wel de juiste informatie die het onderzoek verder helpt. Geef het door via 0900 – 8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem uw informatie melden kan ook via 0800 – 7000 of online via meldmisdaadanoniem.nl.