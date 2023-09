Dodelijk ongeval - Buitenring- Almere

Omschrijving

Een auto-bestuurder is van de weg geraakt en kwam tot stilstand tegen een boom. De persoon raakte hierdoor ernstig bekneld. Hulpdiensten hebben de persoon gereanimeerd, maar alle hulp mocht niet meer baten. De bestuurder overleed ter plekke.

Tijdens het tijdstip van het ongeval was het erg druk op de weg. Misschien heeft u het ongeval gezien of heeft uw auto dashcambeelden gemaakt. Wij ontvangen die graag. Ook komen wij graag in contact met u als u ons nog niet heeft gesproken.

Deel uw informatie en beelden

Heeft u beelden? Was u in de buurt? Heeft u iets gezien rond 17:00u op de Buitenring in Almere ter hoogte van de Bosranddreef? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of deel uw informatie via onderstaand tipformulier.