Dodelijk ongeval - Oostranddreef - Lelystad

Omschrijving

Rond 01:30 uur die nacht kreeg de politie de melding van het ongeval. Een auto kwam hierbij in botsing met een boom. Toen de hulpdiensten arriveerden bleek de bestuurder al te zijn overleden. Het OTV (opsporingsteam verkeer) van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen of camerabeelden. Heeft u in de nacht van 26 op 27 september iets gezien of gehoord aan de Oostranddreef? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kan je het online doorgeven via onderstaand tipformulier of via meldmisdaadanoniem.nl.