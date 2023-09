Dodelijk steekincident - Helling - Utrecht

Op dinsdagavond 19 september vond in een hotel aan de Helling een steekincident plaats. Het slachtoffer is ter plaatse gereanimeerd, maar later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Omschrijving

Rond 18.10 uur kreeg de politie een melding van een reanimatie in het hotel. Ter plaatse gekomen bleek dat het slachtoffer, was neergestoken en ernstig gewond was. De man, een 32-jarige man uit Georgiƫ, werd direct overgebracht naar het ziekenhuis, maar is kort daarna overleden aan zijn verwondingen.

De politie stelde direct een groot onderzoek in naar de verdachte die het hotel was uitgerend. Op de plaats van het incident is uitvoerig sporenonderzoek gedaan en meerdere getuigen gehoord. Inmiddels is de politie op de hoogte van de identiteit van de vermoedelijke verdachte. Hij staat nu internationaal gesignaleerd.

Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen van het steekincident of met mensen die op andere wijze over informatie beschikken. Er kan worden gebeld met de opsporingstiplijn 0800-6070 of met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via Meld Misdaad Anoniem. Bovendien kan informatie worden gedeeld via het Meldformulier op politie.nl