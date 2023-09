Ernstig gewond – Portengense Zuwe - Breukelen

Omschrijving

Verlaten plaats ongeval

Rond 21:00u op woensdag 30 augustus staat het slachtoffer op de Portengense Zuwe. De man stapt van zijn elektrische fiets af, als hij een luid geluid hoort van een auto vanuit de richting van de kruising Breukelenwaard-oud Aa. Hij hoort het geluid luider worden en besluit even te wachten.

Als de man omkijkt om veilig te kunnen oversteken, voelt hij een harde klap. Hij komt door de aanrijding met de auto van de grond los waarna hij hard ten val komt. Nog net kan het slachtoffer zien dat het om een klein zwart model auto gaat. Helaas is er geen kenteken bekend. De auto stopte niet, maar reed door in de richting van het kruispunt Veenkade-Geerkade.

Zwaar beenletsel

Het slachtoffer kan niet meer op zijn been staan en belt direct de hulpdiensten. De ambulance neemt de man mee naar het ziekenhuis waar hij aan zijn verwondingen wordt geholpen. De man heeft meerdere breuken opgelopen, waar hij aan geopereerd moet worden.

Deel informatie met ons

Heeft u camerabeelden in de buurt van de het ongeluk? Of heeft u enig idee wie er doorgereden is? Meld het ons. Bel via 0900-8844 of meld je informatie via onderstaand tipformulier. Liever anoniem melden? Bel dan 0800-7000 of online via meldmisdaadanoniem.nl.