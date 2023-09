Ernstige aanrijding - Bosstraat, Javalaan - Baarn

Omschrijving

Bij de aanrijding raakte de 79-jarige fietsster ernstig gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De Verkeersongevallen Analyse (VOA) heeft ter plaatse uitgebreid onderzoek gedaan naar de toedracht, maar is nog op zoek naar getuigen.



Heeft u iets gezien?

Bent u getuige geweest van deze aanrijding of heeft u het slachtoffer zien fietsen voor het incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Ook wanneer u camerabeelden heeft van de omgeving van de aanrijding, kunt u deze uploaden via onderstaand tipformulier.