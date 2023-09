Straatroof - Groene Zoom, Asschatterweg - Leusden

In Leusden is een 20-jarige man beroofd van zijn e-bike op 7 september. Drie dagen laten werd hetzelfde geprobeerd bij een 16-jarige jongen. Beide keren waren meerdere jongeren tussen de 16 en 18 jaar betrokken. Wie heeft iets gezien of meer informatie over deze (poging tot) berovingen?

Omschrijving

Poging straatroof Groene Zoom

Zondagavond 10 september rond 22.00 uur is op de Groene Zoom een 16-jarige jongen van zijn fiets getrapt en gepoogd te beroven. De 16-jarige jongen uit Leusden fietste over de Groene Zoom in de richting van de Noorderinslag toen zijn weg werd geblokkeerd door groepje jongens. Dit was ter hoogte van de Burgemeester de Beaufortweg. Toen hij erlangs reed, gingen ze achter hem aan. Twee van de jongens reden samen op een fat bike. Een derde reed op een gewone stadsfiets.

Een van de jongens op de fat bike schopte tegen de fiets van de 16-jarige jongen aan waardoor hij ten val kwam. Er werd gepoogd de jongen te beroven maar dat mislukte omdat er iemand langs liep.

Signalement

Van drie jongens is er een signalement. Mogelijk zijn er meer jongeren bij betrokken.

Jongen 1

16-18 jaar

donkere broek met donker t-shirt

donkere krullen bovenop zijn hoofd met opgeschoren zijkanten

slank postuur

ongeveer 1,80 m lang

donkere huid

Jongen 2

16-18 jaar

1.70 m lang

donkere kleding

donkere huid



Jongen 3

16-18 jaar

donkere huid

iets kleiner dan de andere twee



Beroving Asschatterweg

Op donderdagavond 7 september rond 21.00 uur is een 20-jarige man beroofd van zijn e-bike op de Asschatterweg op een vergelijkbare manier. Zijn weg werd geblokkeerd door een groep van ongeveer tien jongeren. Nadat hij de groep had gepasseerd, werd hij achtervolgd door een jongen op een rode scooter en werd van zijn fiets getrapt. Toen hij op de grond lag, werd zijn e-bike door iemand gestolen. De groep ging verder in de richting van het centrum.

Signalement

Van de jongen die de man van zijn fiets trapte, is het volgende signalement