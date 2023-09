Getuigen gezocht ongeluk - Jan van Scorelstraat - Utrecht

Dinsdag 5 september vond rond 12.00 uur op de Jan van Scorelstraat een zwaar verkeersongeluk plaats tussen twee fietsers en een vrachtwagen. We zoeken naar de omstanders die na het ongeluk direct hulp hebben verleend. Ben jij dit of weet je wie dit zijn? Laat het ons weten!

Omschrijving

Bij het ongeval op de kruising van de Utrechtse Jan van Scorelstraat met de Prins Hendriklaan raakten twee 39-jarige vrouwen uit Utrecht zwaargewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het opsporingsteam van de politie doet onderzoek naar de toedracht en heeft daarbij al met meerdere getuigen gesproken.

Op zoek naar eerste hulpverleners

Direct na het ongeluk hebben enkele omstanders hulp verleend. Van hen zijn helaas geen contactgegevens bekend. De politie komt graag met hen in contact omdat zij vermoedelijk het ongeluk hebben zien gebeuren. Ben jij een van hen of weet jij wie deze eerste hulp hebben verleend? We komen graag met hen in contact. U kunt contact opnemen met de politie via nummer 0900-8844 of via het onderstaande contactformulier.

Slachtofferhulp

Het meemaken van een verkeersongeval is zeer ingrijpend. Daarom kunt u als getuige bij Slachtofferhulp terecht voor steun. De ondersteuning die Slachtofferhulp biedt is altijd gratis. Bel 0900-0101 of laat op de website van Slachtofferhulp een bericht achter met verzoek tot contact. U kunt ook contact opnemen met de politie via nummer 0900-8844. Hier kunt u ook uw gegevens achterlaten, waarna Slachtofferhulp Nederland contact met u zal opnemen.