Diefstal met geweld - Reijerscopse Overgang - Harmelen

Omschrijving

Rond 20:30 uur zitten twee jongens op een bankje. Ongeveer een kwartier later komt er iemand anders bij. Hij vraagt hoe het met de jongens gaat, maar vlak daarna komen er meerdere personen aangerend. Hun gezichten zijn zo goed als helemaal bedekt. De twee slachtoffers horen dat zij al hun dierbare spullen moeten afstaan. De jongens worden hard geslagen en op de grond gehouden onder dreiging van mogelijke vuurwapen(s).

Zakken legen

De straatrovers roepen dat de slachtoffers hun zakken helemaal moeten legen. Eén van de slachtoffers had ook designer schoenen aan, die van zijn voeten werden getrokken. Als de slachtoffers alles hebben afgegeven, vluchten de daders weg. Omdat de minderjarige jongens hun gezichten naar de grond moesten houden, is het onbekend wat de vluchtroute van de daders is geweest. De daders zijn wel gevlucht op de scooter van een van de slachtoffers. Het merk scooter is een Piaggio.

Getuigen gezocht

Was u in de buurt van de skatebaan aan de Reijerscopse Overgang in Harmelen? Heeft u meer informatie of heeft u misschien camerabeelden in deze omgeving? Neem dan contact met ons op. Dit kan via onderstaand tipformulier of via 0900-8844. Wil je anoniem tippen, omdat je meer weet? Dan kan dat ook online door te klikken via deze link of door te bellen met 0800-7000.