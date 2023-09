Overval tankstation - Einsteindreef - Utrecht

In Utrecht is op maandagochtend 18 september rond 05.30 uur een tankstation aan de Einsteindreef overvallen. De overvallers bedreigden het personeel met een wapen. Daarna gingen ze er met de buit rennend vandoor. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Rond 05.30 uur was een medewerker van het tankstation bijna klaar met zijn nachtdienst, toen er twee mannen binnen kwamen lopen. Ze liepen direct door naar de kassa en bedreigden de medewerker met een wapen. Nadat de medewerker de buit aan ze mee gaf, gingen ze er rennend vandoor in de richting van de Marnixlaan.

Vragen

Iets gezien of camerabeelden?

De politie onderzoekt de overval en is op zoek naar getuigen of mensen die de overvallers op beeld hebben staan. Heeft u beelden gemaakt of heeft u in de buurt een deurbelcamera? Deel die met ons. Hoe klein u ook denkt dat uw informatie is.

Uw informatie of beelden kan via het tipformulier worden ge-upload of door te bellen naar 0900-8844. Liever aanleveren zonder dat iemand erachter komt? Dat kan via meldmisdaadanoniem.nl of via 0800-7000.