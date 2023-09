Mishandeling - Havenweg - Wijk bij Duurstede

Laat het ons weten via het tipformulier.

Woensdagavond 16 augustus wordt een 41-jarige man ernstig mishandeld door twee jongens. Het gebeurt op de parkeerplaats bij de Haven in Wijk bij Duurstede. Voorafgaand aan de mishandeling zou er bijna meerdere auto’s tegen elkaar zijn gebotst. Heb jij iets gezien of meer informatie over deze mishandeling?

Omschrijving

Rond 18.15 uur ’s avonds loopt 41-jarige man en zijn vriendin weg bij een restaurant op de Dijkstraat in Wijk bij Duurstede. Ze stappen in hun auto, die ze geparkeerd hadden bij de parkeerplaats Haven. Wanneer ze achteruit uit het parkeervak rijden komen er net twee auto’s aan gereden. Een van de auto’s kon de achteruitrijdende auto nog net ontwijken. De tweede auto kwam bijna in botsing met de achteruitrijdende auto, maar kon net op tijd stoppen.

De inzittenden van beide auto’s stappen uit en hebben een korte woordenwisseling met de 41-jarige man. De 41-jarige man probeert nog weg te rijden, maar wordt tegengehouden door de twee jongens die in twee auto’s zaten. Wanneer de 41-jarige man uit zijn auto probeert te stappen, wordt hij geslagen en getrapt door de jongens. Hierdoor beland hij bewusteloos op de grond. De twee auto’s rijden er hierna snel vandoor.

Het slachtoffer heeft de nacht in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Hij hield er een flinke hersenschudding en gebroken sleutelbeen aan over.

Signalement:

Bestuurder van auto 1

- Rond gezicht;

- Krullend donkerblond haar;

- Grote mond en ogen;

- Rond de 20 jaar oud;

- Tussen de 180 en 185 centimeter lang;

- Lichte huidskleur;

- Oversized T-shirt licht van kleur;

- Hij sprak ABN.

Bestuurder van auto 2:

- Zongebruind gezicht;

- Bruin haar;

- Haar was niet lang of kort, lichte slag in het kapsel;

- Slank gespierd;

- Rond de 20 jaar oud;

- Ongeveer 190 centimeter lang;

- Perzik kleurig T-shirt;

- Lichte huidskleur;

- Hij sprak ABN.