Mishandeling - Van Rensselaerlaan - Utrecht

Laatste update: 27-09-2023 | 14:15 Zaaknummer: 2023244846 Datum delict: 14-08-2023 Plaats delict: Utrecht

Maandagmiddag 14 augustus werd een stel mishandeld in een meubelzaak op de woonboulevard in Utrecht. Zij werden geslagen door een man. We tonen deze beelden eerst met blur. Als de man zichzelf niet meldt, zullen we de beelden herkenbaar delen. Ben of ken jij deze man? Meld je nu!