Overval – Eykmanlaan – Utrecht

Omschrijving

De dader is weggerend in de richting van het spoor. Meerdere agenten en een surveillancehond hebben in de omgeving van het tankstation gezocht, maar de dader werd niet gevonden. Er is een buurtonderzoek gehouden en camerabeelden worden uitgekeken.



Signalement

De dader droeg donkere bovenkleding en gezichtsbedekking.



Informatie delen

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar getuigen of mensen die meer weten over deze overval. Heb je meer informatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren: