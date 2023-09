Overval - Haagbeukweg - Almere

Omschrijving

Een man liep de winkel in en bedreigde de aanwezige personeelsleden met een wapen en dwong een van hen om geld uit de kassalade te geven. Hierna rende de man de winkel uit en stapte op een gereedstaande scooter waarop een andere man zat. Het tweetal reed daarna weg en verdween al snel uit het zicht. Ondank een grote politie-inzet op de wegvluchtende daders, konden zij niet meer worden achterhaald.

Plan van aanpak

De daders reden op de scooter weg zonder kentekenplaten. De recherche ziet vaker dat daders dezelfde methode gebruiken. Misschien dat deze daders al eerder de omgeving hebben verkend of dat personen vlak vóór de overval de kentekenplaten eraf hebben geschroefd. Ook is het mogelijk dat ze juist na een paar honderd meter rijden de kentekenplaten er weer hebben opgeschroefd, om hierdoor zo onopvallend mogelijk te blijven voor de politie. Kortom: alles wat u is opgevallen en wat u vreemd vond, komen wij graag te weten.



Getuigen gezocht

De politie zoekt naar getuigen van de overval en met name naar beelden van de vluchtende verdachten op hun scooter. Misschien heeft u informatie van personen vlak vóór de overval of op het moment dat zij vertrokken. Het kan zijn dat deze daders in Almere door hun gedrag en in combinatie met een scooter zijn opgevallen, zeker nu met de kennis dat er een overval is gepleegd. Heeft u beelden gemaakt of heeft u in de buurt een deurbelcamera? Deel die met ons. Hoe klein u ook denkt dat uw informatie is. Uw informatie of beelden kan via onderstaande link worden ge-upload of via 0900-8844. Liever aanleveren zonder dat iemand erachter komt? Dat kan via meldmisdaadanoniem.nl of via 0800-7000.