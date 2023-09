Pinnen met gestolen pas – Utrechtsestraat - Amersfoort

Omschrijving

Rond 20.00 uur ’s avonds wordt de 58-jarige vrouw gebeld door een onbekend nummer. Degene aan de telefoon zegt een bankmedewerker te zijn en ook al een mail te hebben gestuurd. Omdat de vrouw niet had gereageerd op de mail, zeggen ze haar voor de zekerheid te bellen. Er zou 1800 euro zijn overgemaakt vanaf haar rekening naar een buitenlandse rekening. De vrouw geeft aan dat zij dit niet heeft gedaan.

Vervolgens weet de zogenaamde bankmedewerker haar te overtuigen dat het nodig is om haar pinlimiet te verhogen en ook haar pincode door te geven.

Hierna komt er iemand langs om de pinpas en identifier op te halen. De “bankmedewerker” zit dan nog steeds aan de telefoon en geeft aan dat ze alles via de mail zal doorsturen. Wanneer een uur later de mail nog steeds niet binnen is, krijgt de vrouw argwaan. De vrouw belt dan zelf de bank, maar helaas is het dan al te laat. Er is dan al voor 4400 euro gepind met haar pinpas.

Signalement koerier/pinner: