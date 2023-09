Spijkers wielerronde - Koningslaan - Woudenberg

Omschrijving

Vlak voordat een groep amateurwielrenners wil starten met de wielerronde van Woudenberg, ontdekt de organisatie dat de Koningslaan, Willem de Zwijgerlaan en de Schans bezaaid ligt met spijkers en schroeven.

Zeer waarschijnlijk zijn deze tussen 12.00 en 14.00 uur met opzet neergelegd. Met de hulp van de inwoners van Woudenberg zijn de spijkers en schroeven opgeruimd en is de wielerronde van start gegaan. Deze situatie had (ernstig) letsel kunnen veroorzaken bij de wielrenners. Daarom is een onderzoek gestart en hopen we getuigen te spreken. Heb jij informatie, neem contact op via 0900-8844 of zoek contact met de wijkagent.