Steekincident – Balijelaan – Utrecht

Omschrijving

Het incident vond plaats op de Balijelaan nabij de kruising met de Croeselaan. Een 23-jarige vrouw uit Utrecht werd hier onder dreiging van een scherp voorwerp bedreigd en beroofd van haar schoudertas. De dader stak haar ook met het voorwerp, waardoor ze licht gewond raakte.

Signalement

man

ongeveer 1,70 a 1,75 meter lang;

slank postuur;

ongeveer 25 jaar oud;

Nederlands sprekend;

donkerkleurig haar en wenkbrauwen

donkerkleurig baardje(ongeveer 1,5 centimeter) met een snor;

droeg vermoedelijk een donkerblauw trainingspak, vestje met rits, loszittende broek, beide donker van kleur.

De dader was op de fiets, mogelijk een model omafiets. Na de beroving stapte hij op deze fiets en reed weg in de richting van de Balijebrug.

De recherche zoekt getuigen of mensen die meer informatie hebben. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de recherche via tel. 0900-8844 of door het invullen van onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.