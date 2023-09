Woninginbraak - Bateau-Zuid - Nieuwegein

Als de huiseigenaren van een woning in de wijk Batau-Zuid in Nieuwegein op vakantie zijn, weten twee inbrekers in de nacht van 4 op 5 juli de woning binnen te dringen. Wie (her)kent deze personen of weet er meer?

Omschrijving

In de nacht van dinsdag 4 op 5 juli 2023 wordt er ingebroken in een huis in de wijk Batau-Zuid in Nieuwegein. De bewoners komen dit de volgende dag rond 08:00u te weten via een melding op hun mobiel. Zij zijn op dit moment op vakantie.

Een fami ielid haast zich naar het huis en ziet dan dat er via een raam is ingebroken. Opvallend is dat dit raam alleen te bereiken is door behulp van een lange ladder. Helaas wisten de daders te ontkomen met buit. Onder andere sieraden en een kluis hebben ze meegenomen.

Wat deze twee personen niet wisten is dat er camera’s in het huis waren opgehangen en dat ze zijn gefilmd. De bewoners zijn desondanks dat ze niet thuis waren, erg onder de indruk dat er bij hen is ingebroken. Wij komen graag te weten wie deze twee daders zijn.



Weet jij meer? Herken jij een van de daders op beeld of weet je waar ze vermoedelijk wonen? Neem dan contact met ons op. Meld anoniem via 0800-7000 of bel 0900-8844. Online melden kan ook via onderstaand tipformulier of via meldmisdaadanoniem.nl.