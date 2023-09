Woningoverval - Jan van Galenstraat - Utrecht

Maandagochtend 4 september is een vrouw rond 07:00 uur overvallen in haar woning aan de Jan van Galenstraat in Utrecht. De recherche doet onderzoek.

Omschrijving

Signalement

Van de woningovervaller is het volgende signalement bekend:

Man;

Tussen de 25 en 30 jaar oud;

170 cm lang;

Zwart trainingspak;

Bivakmuts met petje erop.

Tips?

Om helder te krijgen wat er precies is gebeurd, zijn we op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of weet u meer? Of heeft u camerabeelden waarop iets verdachts te zien is? Informatie en beelden kunt u delen via het tipformulier. Of bel ons via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.